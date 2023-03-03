Хави выиграл четыре «эль класико» из пяти

«Барселона» пришла в себя после шокирующего поражения от «Альмерии» и обыграла мадридский «Реал» в первом матче полуфинального кубкового противостояния с минимальным счетом 1:0. Как оказалось, это была уже четвертая победа для Хави Эрнандеса в «эль класико» из пяти проведенных с момента, когда в ноябре 2021 года он возглавил клуб.

Сперва был триумф со счетом 4:0, затем летняя победа 1:0 в США, и уже две победы в 2023 году - сперва в матче Суперкубка Испании, и, наконец, сейчас, в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Ответный матч полуфинала Кубка Короля пройдет пятого апреля.