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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья недоволен игровой системой Хави в «Барселоне»

02 Марта 2023 • 12:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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Через 8 ч. 44 мин.

Рафинья остался недоволен расстановкой, по которой «Барселона» играла в последних матчах. Бразилец осознаёт, что если бы не травма Усмана Дембеле, он бы сейчас вряд ли играл в основном составе. Это связано с тем, что на позиции левого вингера в последнее время выступали разные футболисты, начиная от Серхи Роберто, заканчивая Гави и Ансу Фати

По информации от издания Sport, Рафинья сомневается, что у него есть будущее на «Камп Ноу». Игрок думает, что после восстановления Усмана Дембеле он потеряет место в старте.

Напомним, за ситуацией с Рафиньей активно следит «Ньюкасл». Ранее игрок выступал в Английской премьер-лиге за «Лидс».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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