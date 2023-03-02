Рафинья недоволен игровой системой Хави в «Барселоне»

Рафинья остался недоволен расстановкой, по которой «Барселона» играла в последних матчах. Бразилец осознаёт, что если бы не травма Усмана Дембеле, он бы сейчас вряд ли играл в основном составе. Это связано с тем, что на позиции левого вингера в последнее время выступали разные футболисты, начиная от Серхи Роберто, заканчивая Гави и Ансу Фати

По информации от издания Sport, Рафинья сомневается, что у него есть будущее на «Камп Ноу». Игрок думает, что после восстановления Усмана Дембеле он потеряет место в старте.

Напомним, за ситуацией с Рафиньей активно следит «Ньюкасл». Ранее игрок выступал в Английской премьер-лиге за «Лидс».