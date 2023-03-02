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Кубок Испании

Бускетс сегодня станет рекордсменом «эль класико» – он опередит Рамоса и Месси по количеству матчей

02 Марта 2023 • 22:28 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 1.90 X 3.50 2 4.70
Через 0 ч. 17 мин.

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс установит рекорд «эль класико» в сегодняшнем матче.

Капитан «сине-гранатовых» попал в стартовый состав команды на сегодняшний поединок Кубка Испании с мадридским «Реалом», который стартует в 23:00 по московскому времени. Как отмечает The Athletic, Бускетс сыграет в «эль класико» в 46-й раз за карьеру – рекорд всех времён. 34-летний хавбек опередит по этому показателю экс-защитника «сливочных» Серхио Рамоса и экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сыгравших по 45 раз.

Следить за матчем «Реала» и «Барселоны» можно на сайте Liveresult.ru, где пройдёт текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Серхио Бускетс
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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02.03.23 в 23:00
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