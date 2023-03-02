Бускетс сегодня станет рекордсменом «эль класико» – он опередит Рамоса и Месси по количеству матчей

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс установит рекорд «эль класико» в сегодняшнем матче.

Капитан «сине-гранатовых» попал в стартовый состав команды на сегодняшний поединок Кубка Испании с мадридским «Реалом», который стартует в 23:00 по московскому времени. Как отмечает The Athletic, Бускетс сыграет в «эль класико» в 46-й раз за карьеру – рекорд всех времён. 34-летний хавбек опередит по этому показателю экс-защитника «сливочных» Серхио Рамоса и экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сыгравших по 45 раз.

Следить за матчем «Реала» и «Барселоны» можно на сайте Liveresult.ru, где пройдёт текстовая трансляция.