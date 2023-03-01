Камавинга и Модрич выйдут в старте против «Барселоны»

Полузащитники «Реала» Эдуардо Камавинга и Лука Модрич точно выйдут в стартовом составе своей команды на первый матч полуфинала Кубка Испании против каталонской «Барселоны». Напомним, игра состоится завтра на «Сантьяго Бернабеу».

По информации от Diario AS, если с Модричем и Камавингой всё понятно, то вот с третьим полузащитником главный тренер Карло Анчелотти ещё не определился. Итальянец выбирает между Орельеном Тчуамени и Тони Кроосом.

Напомним, «Реал» пока проигрывает «Барселоне» в чемпионской гонке Ла Лиги, отставая от конкурентов на 7 очков. В последний раз «сливочные» брали Кубок Испании ещё в 2014 году.