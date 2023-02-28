Игрок молодёжной сборной Бразилии признался, что готов перейти в «Барселону»

Нападающий бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке признался, что хотел бы выступать за «Барселону».

18-летний игрок считается одной из главных восходящих звёзд бразильского футбола. В СМИ уже сообщалось об интересе к нему со стороны лондонского «Арсенала», мадридского «Реала» и «Барселоны».

«Я готов перейти в «Барселону», – делится Роке, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – Было бы здорово выступать за одну команду с Робертом Левандовски, у которого я мог бы многому научиться. «Барселона» – это мечта. Переход туда будет огромной радостью для меня и моей семьи», – заявил юный форвард, оценённый порталом Transfermarkt в 14 млн евро.