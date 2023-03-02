«Реал» пока не спешит с трансфером Беллингема, так как ждёт разрешения ситуаций с Модричем и Кроосом

Мадридский «Реал» не определился со своими намерениями по трансферу полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». По информации от Diario AS, «королевский клуб» сначала хочет разобраться с будущим своих хавбеков в лице Тони Крооса и Луки Модрича.

У перечисленных игроков в конце сезона заканчиваются контракты, но решение о их потенциальном продлении будет принято лишь к концу сезона. Если Модрич и Кроос останутся в «Реале», клуб может отказаться от трансфера Беллингема.

«Боруссия» Дортмунд летом будет требовать за своего игрока около 150 миллионов евро. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» тоже участвуют в борьбе за 19-летнего хавбека.