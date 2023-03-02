Что надо сделать Хави, чтобы не допустить кризиса в «Барселоне»

«Барселона» проиграла два матча подряд, вылетела из Лиги Европы, и теперь кажется, что каталонцы попали в яму. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что необходимо предпринять Хави для недопущения кризиса в команде.

«Барселона» здорово выглядела в начале 2023 года: выиграла Суперкубок Испании и добилась внушительного отрыва в таблице Ла Лиги. Однако в последние недели дела у каталонцев идут хуже. Из четырёх последних матчей во всех турнирах подопечные Хави выиграли лишь однажды, проиграли два раза подряд и вылетели из Лиги Европы. Кажется, команда впадает в кризис. Что же нужно исправить наставнику каталонцев?

Прежде всего «Барселоне» надо понять, как играть без Педри. 20-летний полузащитник – самый настоящий лидер команды, который оказывает важнейшее влияние на игру. Просто немного статистических цифр: с момента прихода Педри «Барселона» с ним в составе выиграла 73% матчей в рамках Ла Лиги, без него – лишь 45%.

Педри в системе Хави занимал важное место, играя между линиями, что позволяло создавать перевес в атаке. При этом простая попытка заменить его на Серхи Роберто и Кессиэ не получилась. Педри не будет ещё около двух-трёх недель, и Хави надо что-то придумать, как его заменить. Осложняет задачу наставника и дисквалификация Гави на ближайший матч Ла Лиги. Если в Кубке с «Реалом» он сможет сыграть, то вот против «Валенсии» Хави придётся думать, как играть и без второго важного молодого футболиста.

Травмы – это вообще главная головная боль Хави в настоящее время. На две недели выбыл главный бомбардир команды Роберт Левандовски, который идеально влился в игру «Барселоны» и забивал пачками. Когда летом поляк был дисквалифицирован, Хави заменил его Усманом Дембеле, но сейчас француз тоже лечится от повреждения. Пожалуй, решение проблемы в атаке для Хави сейчас даже сложнее, чем заменить Педри. Фати в Ла Лиге не забивал с октября, Ферран Торрес вообще в 2023 году не отличился ни разу, а Рафинья в чужих воротах теряет уверенность в своих силах. Хави мало того что необходимо набрать игроков на состав, так ещё и надо придумать, как заставить хоть кого-то из них забивать. В конце концов в матче с «Альмерией» у каталонцев шансы были, но вот реализация была ужасной.

С другой стороны, для Фати, возможно, это прекрасный шанс. Молодого игрока чуть ли не сравнивали с Месси, дали ему «десятку», освободившуюся после ухода аргентинца. Однако Фати никак не может начать стабильно играть и давать результат. В итоге идут разговоры, что летом он и вовсе может покинуть команду. В ближайшие пару недель Фати получит шанс играть, и это именно тот случай, когда надо доказывать, что все авансы были выданы не зря.

Для Хави сейчас действительно важный момент в карьере. «Барселона» в Кубке Короля встречается с «Реалом», а затем и матч с «Валенсией» в чемпионате. Пока каталонцы идут первыми, но опережают «сливочных» на семь очков, и любая неудача может стать фатальной. Хави могут и не простить, если он умудрится растерять преимущество в чемпионате. При этом выбор у него непростой. После потери лидеров Хави может делать ставку на игроков обоймы Серхи Роберто, Кессиэ или того же Феррана, которые пока не радуют игрой. Однако наставник может в каталонском стиле сделать ставку на молодёжь – 19-летнего Пабло Торре в полузащите или 18-летнего форварда Анхеля Аларкона, который много забивает за команду до 19 лет. В конце концов может именно немного юности и задора и необходимо «Барселоне», чтобы встряхнуться.

В четверг у «Барселоны» будет серьёзная проверка – в рамках Кубка Короля каталонцы дома примут мадридский «Реал». «Сливочные» проиграли в решающем матче Суперкубка, отстают в чемпионате, так что уж в этом турнире точно постараются опередить извечного соперника.

Роман Андреев