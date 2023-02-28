Радимов: «Барса» всё равно доедет до чемпионства»

Обладатель Кубка Испании в составе «Сарагосы» Владислав Радимов высказался о наставнике «Барселоны» Хави Эрнандесе.

«Думаю, «Барса» всё равно доедет до чемпионства, а в Кубке — 50 на 50. При Хави команда прогрессирует, он ставит тот же футбол, в который и сам играл», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Для того, чтобы претендовать на победу в Кубке Испании, «сине-гранатовым» необходимо уже в ближайший четверг добиваться положительного результата в выездном матче против своего извечного соперника – мадридского «Реала». Стартовый свисток к началу данного поединка прозвучит в 23:00.