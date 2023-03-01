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«Барселона» присматривается к трём полузащитникам

01 Марта 2023 • 11:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
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02.03 23:00

Каталонская «Барселона» положила глаз сразу на трёх полузащитников, одного из которых постарается заполучить грядущим летом. Речь идёт о Дани Парехо из «Вильярреала», а также о Бернарду Силве и Илкае Гюндогане из «Манчестер Сити». Издание Mundo Deportivo утверждает, что все перечисленные футболисты находятся в шорт-листе «сине-гранатовых».

Проще всего «Барселоне» будет заполучить Илкая Гюндогана, так как у полузащитника летом заканчивается контракт с «Манчестер Сити». Дани Парехо и Бернарду Силва имеют со своими клубами более долгосрочное соглашение.

Напомним, «Барселона» по-прежнему испытывает проблемы с финансами и нуждается в сокращении зарплатной ведомости.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Манчестер Сити Дани Парехо Илкай Гюндоган Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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