«Барселона» присматривается к трём полузащитникам

Каталонская «Барселона» положила глаз сразу на трёх полузащитников, одного из которых постарается заполучить грядущим летом. Речь идёт о Дани Парехо из «Вильярреала», а также о Бернарду Силве и Илкае Гюндогане из «Манчестер Сити». Издание Mundo Deportivo утверждает, что все перечисленные футболисты находятся в шорт-листе «сине-гранатовых».

Проще всего «Барселоне» будет заполучить Илкая Гюндогана, так как у полузащитника летом заканчивается контракт с «Манчестер Сити». Дани Парехо и Бернарду Силва имеют со своими клубами более долгосрочное соглашение.

Напомним, «Барселона» по-прежнему испытывает проблемы с финансами и нуждается в сокращении зарплатной ведомости.