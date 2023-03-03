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Кубок Испании

Гладилин – о «Реале» и «Барселоне»: «Для таких команд фактор чужого поля не существует»

03 Марта 2023 • 20:27 Комментировать
Реал Мадрид
0:1
Барселона
окончен

Бывший игрок московских клубов «Спартак» и «Локомотив» Валерий Гладилин прокомментировал положение каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала» перед ответным полуфинальным матчем Кубка Испании.

«Один мяч перед ответной встречей не играет роли. Для таких команд фактор чужого поля не существует, всё зависит от подготовки и мотивации игроков», - приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Специалист заявил, что не считает какой-либо проблемой результат первого матча между вышеупомянутыми командами (1:0 в пользу «сине-гранатовых») что для одного, что для другого коллектива, и добавил, что вторая игра будет очень непростой.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Эль Класико Валерий Гладилин
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