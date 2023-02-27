Топ-клуб АПЛ проявил интерес к Кроосу

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос вновь заинтересовал один из ведущих клубов Английской премьер-лиги.

33-летний футболист до сих пор не принял итоговое решение относительно своего дальнейшего пребывания в «Реале». Контракт хавбека истекает в июне, и клуб заинтересован в продлении договора. По информации ABC, зная о сложившейся ситуации, неназванный английский гранд связался с представителями Крооса для обсуждения потенциального перехода, однако получил категоричный ответ – игрок либо останется в «Реале», либо завершит карьеру.

Тони Кроос принял участие в 32 матчах «сливочных» в текущем сезоне, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.