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Кубок Испании

«Мы хотим в финал» - Бутрагеньо предупредил «Барселону»

02 Февраля 2023 • 04:30 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
02.03 23:00

«Барселоне» и «Реалу» предстоит сыграть два матча в полуфинале Кубка Испании, при этом у клубов уже были два матча в текущем сезоне - в чемпионате победил «Реал», а вот в Суперкубке Испании свое взяла «Барселона», выигравшая со счетом 3:1. Бывший бомбардир «Реала» Эмилио Бутрагеньо, занимающий одну из управленческих должностей в клубе и сегодня, дал понять, что легкой жизни каталонцам в полуфинале Кубка не будет.

- Мы будем играть на победу, нам надо принести радость своим поклонниками. Мы хотим в финал, невзирая на то, что нам будет противостоять «Барселона», - цитирует слова Бутрагеньо derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Эмилио Бутрагеньо
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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