«Мы хотим в финал» - Бутрагеньо предупредил «Барселону»

«Барселоне» и «Реалу» предстоит сыграть два матча в полуфинале Кубка Испании, при этом у клубов уже были два матча в текущем сезоне - в чемпионате победил «Реал», а вот в Суперкубке Испании свое взяла «Барселона», выигравшая со счетом 3:1. Бывший бомбардир «Реала» Эмилио Бутрагеньо, занимающий одну из управленческих должностей в клубе и сегодня, дал понять, что легкой жизни каталонцам в полуфинале Кубка не будет.

- Мы будем играть на победу, нам надо принести радость своим поклонниками. Мы хотим в финал, невзирая на то, что нам будет противостоять «Барселона», - цитирует слова Бутрагеньо derbyderbyderby.it.