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Итоговый рейтинг лучших игроков 2022 года по версии ФИФА: Мбаппе – второй, Холанн – пятый, Винисиус – 10-й

28 Февраля 2023 • 01:28 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 1.95 X 3.60 2 3.85
02.03 23:00

Лионель Месси был признан лучшим по итогам 2022 года, опередив Килиана Мбаппе.

Форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» набрал 52 очка, у его одноклубника Килиана Мбаппе – 44. Третьим оказался действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема – 34. Немного уступил французу его товарищ по мадридскому «Реалу» Лука Модрич, набравший 28 баллов. Замкнул пятёрку лучших Эрлинг Холанн (24), представляющий «Манчестер Сити».

Место в топ-10 также нашлось для Садио Мане («Бавария»), Хулиана Альвареса («Манчестер Сити»), Ашрафа Хакими («ПСЖ») и Неймара («ПСЖ»), а Винисиус Жуниор («Реал») и Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») поделили десятую позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Карим Бензема ПСЖ Лука Модрич Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанн
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