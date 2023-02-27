Иньяки Пенья вряд ли останется в «Барселоне», у игрока есть более выгодные предложения

Голкипер каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья с большой долей вероятности покинет клуб в конце сезона на правах свободного агента. Напомним, у запасного вратаря «сине-гранатовых» летом заканчивается контракт.

По информации от La Portera de Nunez, футболиста не устраивают условия нового контракта, который ему предлагает «Барселона». На руках у Иньяки есть более выгодные предложения от клубов, в которых он гарантированно будет играть в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Пенья ещё ни разу не выходил на поле в чемпионате Испании. Вторую половину прошлой кампании вратарь провёл на правах аренды в турецком «Галатасарае».