Агент Милитао: «Реал» останется домом Эдера на долгие годы»

Агент центрального защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао рассказал о будущем футболиста в «королевском клубе». Напомним, игрок перебрался в «королевский клуб» летом 2018 года.

«Реал» останется домом Эдера на долгие годы. В клубе находятся в восторге от его игры», – цитирует агента Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне Милитао провёл 19 матчей в чемпионате Испании, где отметился тремя забитыми голами. 25-летний защитник в 2018 году обошёлся «королевскому клубу» в 50 миллионов евро. Его контракт с командой истекает летом 2025 года.

Отметим, что Милитао также способен сыграть на позиции правого защитника, если того потребует ситуация.