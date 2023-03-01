Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Милитао: «Реал» останется домом Эдера на долгие годы»

01 Марта 2023 • 10:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 1.92 X 3.65 2 3.90
02.03 23:00

Агент центрального защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао рассказал о будущем футболиста в «королевском клубе». Напомним, игрок перебрался в «королевский клуб» летом 2018 года.

«Реал» останется домом Эдера на долгие годы. В клубе находятся в восторге от его игры», – цитирует агента Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне Милитао провёл 19 матчей в чемпионате Испании, где отметился тремя забитыми голами. 25-летний защитник в 2018 году обошёлся «королевскому клубу» в 50 миллионов евро. Его контракт с командой истекает летом 2025 года.

Отметим, что Милитао также способен сыграть на позиции правого защитника, если того потребует ситуация.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
11:04 · Италия. Серия А
«Реал» начал переговоры с преемником Бензема
10:59 · Испания. Ла Лига
Рейна: «Я бы отдал «Золотой мяч» Куртуа»
10:43 · Испания. Ла Лига
Агент Милитао: «Реал» останется домом Эдера на долгие годы»
10:33 · Испания. Ла Лига
Бензема уладил конфликт с Алабой
09:46 · Испания. Ла Лига
Пети назвал единственный клуб, который может подписать Мбаппе
07:57 · Испания. Ла Лига
Де Пауль: «Мы создали лучшую сборную Аргентины в истории»
07:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» начала переговоры по трансферу форварда «Манчестер Сити»
07:39 · Испания. Ла Лига
Фалькао хочет продолжить карьеру в Малайзии
01:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» запланировал летний трансфер восходящей звезды из Португалии с отступными в 100 млн евро
00:38 · Испания. Ла Лига
Назван самый дорогой игрок Ла Лиги с завершающимся этим летом контрактом
00:04 · Испания. Ла Лига
Потенциальный новичок «Барселоны» рассказал, почему восхищается Роналду
28 Февраля
23:20 · Испания. Ла Лига
Радимов: «Сейчас у «Реала» в составе то, что надо для переходной истории»
23:12 · Испания. Ла Лига
Радимов: «Барса» всё равно доедет до чемпионства»
22:19 · Испания. Ла Лига
Фабрегас сравнил Винисиуса с Роналдиньо и Неймаром
22:11 · Германия. Бундеслига
«Интер» и «Барселона» не отказались от идеи подписания Павара
Все новости
Рекомендуем