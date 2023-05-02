Эдегор близок к повтору голевого достижения Фабрегаса

Капитан, один из лидеров лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор забил уже 14 голов в текущем сезоне Английской премьер-лиги. Норвежец близок к тому, чтобы повторить бомбардирский рекорд центрального полузащитника «канониров» за сезон АПЛ. Его установил в сезоне-2009/10 Сеск Фабрегас, забив 15 мячей.

Напомним, что сегодня вечером Эдегор отметился дублем в ворота «Челси», открыв счёт, а затем оформив второй гол в матче. Таким образом, у полузащитника набралось свыше 20 голевых действий в АПЛ за сезон.

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