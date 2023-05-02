Глеб считает, что «Арсенал» по-прежнему может стать чемпионом Англии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб уверен, что борьба за чемпионство в АПЛ для «канониров» ещё не окончена.

«АПЛ - это очень непредсказуемая лига, в которой можно потерять очки против любого соперника. Борьба будет идти до последнего тура, «Арсеналу» нужно надеяться на осечку «Манчестер Сити» и продолжать набирать очки», - рассказал Глеб Metaratings.

Напомним, что на данный момент «горожане» сместили «Арсенал» с первого места в АПЛ – «канониры» бездарно провели последние четыре матча Премьер-лиги, набрав в них всего три очка из 12 возможных.

Сегодня в рамках 33 тура АПЛ «Арсенал» сыграет с земляками из «Челси».