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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гранды АПЛ не утратили интерес к Влаховичу, несмотря на спад результативности игрока слухи

02 Мая 2023 • 03:20 Комментировать
Арсенал
...
Челси
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Через 17 ч. 5 мин.

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович остаётся на радарах у топ-клубов Английской премьер-лиги.

23-летний игрок забил 11 голов в 36 матчах текущего сезона, а с начала 2023 года поразил ворота соперников лишь четырежды (в Серии А – дважды). По информации Calciomercato, несмотря на не самые впечатляющие показатели результативности, форвард по-прежнему интересен представителям чемпионата Англии. Главными претендентами на серба считаются лондонские «Арсенал» и «Челси». Впрочем, ни один из клубов пока не готов заплатить за трансфер требуемые 80 млн евро.

Отмечается, что будущее Душана Влаховича в «Ювентусе» будет во многом зависеть от игры, которую он покажет в заключительных матчах сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Арсенал Лондон Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ ЧЕЛСИ
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