Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович остаётся на радарах у топ-клубов Английской премьер-лиги.

23-летний игрок забил 11 голов в 36 матчах текущего сезона, а с начала 2023 года поразил ворота соперников лишь четырежды (в Серии А – дважды). По информации Calciomercato, несмотря на не самые впечатляющие показатели результативности, форвард по-прежнему интересен представителям чемпионата Англии. Главными претендентами на серба считаются лондонские «Арсенал» и «Челси». Впрочем, ни один из клубов пока не готов заплатить за трансфер требуемые 80 млн евро.

Отмечается, что будущее Душана Влаховича в «Ювентусе» будет во многом зависеть от игры, которую он покажет в заключительных матчах сезона.