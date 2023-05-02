Павар вчера провёл переговоры с «Баварией», игрок интересен «Челси» и «Барселоне»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар вчера провёл переговоры с руководством своего клуба. По информации от журналиста Кристиана Фалька, спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич дал понять футболисту, что клуб хочет продлить с ним контракт.

Если верить источнику, Павар пока не определился, хочет ли остаться на «Альянц Арене». Его будущее до сих пор открыто, тем более в услугах Бенжамена заинтересованы каталонская «Барселона» и лондонский «Челси».

Напомним, Павар выступает за «Баварию» с лета 2019 года, когда перешёл из «Штуттгарта». К тому моменту француз уже являлся чемпионом мира.