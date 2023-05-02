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Пети нашёл слабое звено в «Арсенале»

02 Мая 2023 • 14:51 Комментировать
Арсенал
...
Челси
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Через 6 ч. 44 мин.

Экс-игрок «Арсенала» Эммануэль Пети дал комментарий по поводу оборонительной линии команды.

«Я не хочу критиковать Холдинга, он старается, но если вы хотите выигрывать трофеи, то Холдинг не должен играть в каждом матче.

Я вижу, что у Габриэля нет той же уверенности, когда он играет с Холдингом, а не с Салиба. Это влияет на остальную команду. Уайт и Зинченко мало атакуют по флангам, когда в центре нет Салиба. Это влияет на команду психологически», - сказал Пети, чьи слова приводит портал Goal со ссылкой на Compare.

Во вторник «Арсенал» проведёт дерби против «Челси». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эммануэль Пети Александр Зинченко Роб Холдинг Вильям Салиба Бен Уайт
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АРСЕНАЛ ЧЕЛСИ
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