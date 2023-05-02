Эдегор оформил свыше 20 голевых действий в сезоне АПЛ

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор дважды поразил ворота «Челси» в очном матче, который в эти минуты проходит в Лондоне на арене «Эмирейтс». Норвежец открыл счёт на 18-й минуте, а на 31-й минуте удвоил преимущество.

Как сообщает Opta Sports, Эдегор стал третьим игроком «Арсенала», который достиг отметки в 20 и больше результативных действий по ходу текущего сезона АПЛ - у него 14 голов и семь ассистов. Ранее таким могли похвастаться Букайо Сака и Габриэль Мартинелли.

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