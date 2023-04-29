Стерлинг: «Болельщики «Челси» заслуживают гораздо большего»

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг заявил, что болельщики «синих» заслуживают гораздо большего. Напомним, после 32 туров АПЛ лондонская команда занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 39 набранных очков.

«Мы знаем, что болельщики «Челси» не привыкли к такому, но мы должны взглянуть на ситуацию в целом за весь период. Сохранять позитивный настрой на столько, на сколько это возможно, постараться успешно завершить сезон», — цитирует Стерлинга The Sun.

Также 28-летний англичанин подчеркнул, что «Челси» нужна структура, выразив надежду на то, что новый главный тренер сможет её дать.

Отметим, что нынешний наставник команды Фрэнк Лэмпард является временным тренером и должен будет покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что главным кандидатом на этот пост является аргентинский специалист Маурисио Почеттино.