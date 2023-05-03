​Лэмпард: «Мы будем агрессивнее»

В последнем матче тридцать четвертого тура английского чемпионата «Челси» безропотно проиграл «Арсеналу», пропустив три мяча. Лишь под конец игры подопечным Фрэнка Лэмпарда удалось забить гол престижа, но на большее они так и не сподобились. Наставник клуба прокомментировал прошедшую игру.

- Мы не были достаточно хороши, слишком пассивны, слишком доброжелательны по отношению к сопернику. Это продолжается уже долгое время, вещи не меняются за ночь, но вскоре у нас другая игра, и это шанс сделать шаг вперед. Нам надо быть агрессивнее, - цитирует слова Фрэнка Лэмпарда BBC Sport.