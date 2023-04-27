Магальяэльс: «Арсенал» ещё не сдался»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяэльс поделился мыслями о перспективах своей команды в текущем сезоне.

После вчерашнего поражения от «Манчестер Сити» (1:4) шансы «канониров» на чемпиоство оцениваются как крайне низкие, однако бразилец призывает не терять надежду: «В «Арсенале» я чувствую себя как дома, я хочу побеждать и достигать своих целей именно здесь. Я люблю этот клуб и нашу команду. Мы не сдадимся. Мы будем бороться за «Арсенал» до конца», – заявил 25-летний игрок, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо.

Команда Микеля Артеты опережает «Манчестер Сити» в турнирной таблице на два очка, однако «горожане» имеют в запасе два матча.