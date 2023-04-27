Лэмпард — о свисте болельщиков «Челси»: «Мы не жалуемся, но всё идёт против нас»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после поражения от «Брентфорда» (0:2) в матче 33-го тура АПЛ рассказал о своём отношении к свисту со стороны болельщиков «синих».

Специалист заявил, что с пониманием относится к такой реакции фанатов, так как они привыкли видеть от своих любимцев совсем другие результаты.

«Они расстроены, потому что привыкли к успеху. Могу сказать болельщикам, что игроки стараются. «Брентфорд» нанёс один удар по воротам и забил два гола. Мы не жалуемся на судьбу, но всё идёт против нас», — приводит слова Лэмпарда BBC Sport.

Напомним, Лэмпард возглавил «Челси» в начале текущего месяца. Под руководством 44-летнего специалиста лондонцы провели пять матчей, потерпев в них пять поражений.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков в 32 встречах. Свой следующий матч «синие» проведут 2 мая против «Арсенала». Начало — в 22:00 по московскому времени.