Матч «Арсенал» - «Челси» перенесён

Матч Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Челси» перенесён. Лондонское дерби должно было состояться в субботу, 29 апреля. Новая дата матча – вторник, 2 мая. Стартовый свисток на «Эмирейтс» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Причина переноса заключается в позиции столичной полиции. Она запросила дополнительное собрание по вопросам безопасности, на котором было принято решение о необходимости перенести матч, рассказывает пресс-служба АПЛ.

«Арсенал» на текущий момент лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты на шесть очков опережает второй «Манчестер Сити», проведя при этом на одну игру больше.