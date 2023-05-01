Лэмпард: «Жоржиньо имел большое влияние в раздевалке «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от игры Жоржиньо против своей бывшей команды. Напомним, итальянец в январе перебрался в «Арсенал». Завтра «канониры» примут «пенсионеров» у себя дома в рамках АПЛ.

«Мне очень нравится Жоржиньо, считаю его отличным футболистом. У него было большое влияние в раздевалке «Челси». Думаю, если он завтра сыграет, он будет очередным топ-футболистом в составе «Арсенала», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Жоржиньо провёл девять матчей за «Арсенал» в нынешнем розыгрыше АПЛ, где не отметился ни одним результативным действием.