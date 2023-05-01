Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард: «Жоржиньо имел большое влияние в раздевалке «Челси»

01 Мая 2023 • 12:07 Комментировать
Арсенал
...
Челси
1 1.62 X 4.05 2 5.20
02.05 22:00

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от игры Жоржиньо против своей бывшей команды. Напомним, итальянец в январе перебрался в «Арсенал». Завтра «канониры» примут «пенсионеров» у себя дома в рамках АПЛ.

«Мне очень нравится Жоржиньо, считаю его отличным футболистом. У него было большое влияние в раздевалке «Челси». Думаю, если он завтра сыграет, он будет очередным топ-футболистом в составе «Арсенала», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Жоржиньо провёл девять матчей за «Арсенал» в нынешнем розыгрыше АПЛ, где не отметился ни одним результативным действием.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Фрэнк Лэмпард Жоржиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.05.23 в 22:00
Лестер Лестер
Эвертон Эвертон
2.22 3.30 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Мая
13:36 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мэйсон не понимает, почему Жоту не удалили? Райан должен беспокоиться о других вещах»
13:24 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард рассказал о кадровой ситуации в «Челси»
13:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Магуайру 1
13:18 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Не думаю, что сейчас лучший момент для встречи с «Арсеналом»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты планы «Тоттенхэма» по Кейну
13:06 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нацелилась на португальского полузащитника
12:59 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может перейти в итальянский топ-клуб
12:36 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Арсенал» всё ещё может выиграть АПЛ»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Невилл оценил шансы «Манчестер Сити» на требл
12:07 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Жоржиньо имел большое влияние в раздевалке «Челси»
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял важное решение по Холанну 1
11:59 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Обамеянг готов к матчу с «Арсеналом»
10:59 · Англия. Премьер-лига
Клопп анонсировал трансферы «Ливерпуля» 2
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова предложить за Гендузи 50 миллионов евро
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рассматривает вариант с трансфером хавбека «Валенсии»
Все новости
Рекомендуем