Крис Саттон: «Челси» перестал быть командой»

Бывший английский футболист Крис Саттон прокомментировал проблемы «Челси», который барахтается во второй половине турнирной таблицы. Саттон не сомневается в том, что «пенсионеры» уступят «канонирам» в матче, который проходит прямо сейчас.

- Управление Фрэнка Лэмпарда оборачивается катастрофой, проиграны пять матчей из пяти. И что он будет делать после «Челси», я даже не знаю... «Челси» не выглядит как команда, хотя проблемы есть и у «Арсенала». Считаю, что «Арсенал» выиграет - 2:1, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

Проблема в том, что на данный момент счет уже не 2:1 - а 3:0.