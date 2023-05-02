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Крис Саттон: «Челси» перестал быть командой»

02 Мая 2023 • 22:43 Комментировать
Арсенал
3:0
Челси
1 1.25 X 5.50 2 14.00
2-й тайм

Бывший английский футболист Крис Саттон прокомментировал проблемы «Челси», который барахтается во второй половине турнирной таблицы. Саттон не сомневается в том, что «пенсионеры» уступят «канонирам» в матче, который проходит прямо сейчас.

- Управление Фрэнка Лэмпарда оборачивается катастрофой, проиграны пять матчей из пяти. И что он будет делать после «Челси», я даже не знаю... «Челси» не выглядит как команда, хотя проблемы есть и у «Арсенала». Считаю, что «Арсенал» выиграет - 2:1, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

Проблема в том, что на данный момент счет уже не 2:1 - а 3:0. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Крис Саттон
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АРСЕНАЛ ЧЕЛСИ
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