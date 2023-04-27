«Челси» проявляет интерес к одному из лучших бомбардиров АПЛ

«Челси» нацелился на форварда «Брентфорда» Айвена Тони.

27-летний футболист проводит впечатляющий сезон, регулярно поражая ворота соперников. «Челси» занимается поисками нового нападающего, и Тони, как информирует Football London, уже попал на радары «синих». Видеть в команде англичанина хочет лично Маурисио Почеттино, который с высокой вероятностью возглавит «Челси» летом. Кроме того, аргентинский специалист хотел бы переманить голкипера Давида Райю, также выступающего за «Брентфорд».

С 19 забитыми мячами Айвен Тони занимает третью строчку в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги, уступая только Эрлингу Холанну и Гарри Кейну.