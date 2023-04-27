Лебёф — Лэмпарду: «Уходи! Ты ничего не можешь сделать»

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф обратился к главному тренеру «синих» Фрэнку Лэмпарду.

Напомним, вчера, 26 апреля, «Челси» уступил «Брентфорду» (0:2) в матче 33-го тура АПЛ. Это поражение стало для лондонской команды пятым подряд под руководством Лэмпарда.

Лебёф призвал футболистов «Челси» проснуться, а главному тренеру посоветовал покинуть клуб.

«Мне нечего сказать. Возможно, только Фрэнку Лэмпарду — уходи! Ты ничего не можешь сделать. Им нужна победа. Три очка, чтобы точно не вылететь. И это мы говорим о «Челси». Это ужасно», — приводит слова Лебёфа ESPN.

На сегодняшний день «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны вылета «синих» отделяют 10 очков.