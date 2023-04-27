Артета: «Манчестер Сити» был лучше и заслужил выиграть матч»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признал, что его команда вчера по делу проиграла «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, «канониры» потерпели разгром 1:4.

«Манчестер Сити» был лучше и заслужил выиграть матч. У нас и близко не было шанса выиграть этот поединок. Мы должны быть честны с самими собой и признать очевидное», – сказал Артета на пресс-конференции.

Теперь отрыв «Арсенала» от второго места составляет два очка. При этом у «Манчестер Сити» есть два матча в запасе. Если команда Хосепа Гвардиолы выиграет оба этих поединка, «горожане» могут оторваться от «Арсенала» на четыре очка.