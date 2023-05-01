Юссуф Фофана заинтересовал два клуба из АПЛ

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана заинтересовал два клуба из Английской премьер-лиги. По информации от Daily Mail, за футболистом активно следят «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

24-летний Фофана достаточно давно находится на радаре у топ-клубов. Ранее футболиста связывали с туринским «Ювентусом». Ожидается, что Юссуф будет продан ближайшим летом, если «Монако» получит за него удовлетворительное предложение.

На счету Фофана два гола и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. В марте Юссуф получил вызов в сборную Франции на матчи квалификации к чемпионату Европы.