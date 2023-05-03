21-летнего парня задержали за то, что светил лазером в лицо Мудрику во время матча с «Челси»

21-летний посетитель вчерашнего матча английского чемпионата между «Арсеналом» и «Челси» задержан в Лондоне. Причина - использование лазерной указки в нецелевой форме, он не нашел ничего лучшего, как посветить ею в лицо украинскому футболисту «Челси» Михаилу Мудрику.

Возможно, хотел таким образом подчеркнуть, что очередной дорогостоящий трансфер «Челси» провалился. Инцидент случился на 71-й минуте матча. «Арсенал», выигравший матч со счетом 3:1, уже осудил поведение посетителя своего стадиона, назвав такие действия «опасными и недопустимыми». Об этом сообщает BBC Sport.