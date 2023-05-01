Лэмпард рассказал о кадровой ситуации в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о кадровой ситуации в клубе в преддверии встречи с лондонским «Арсеналом» в Английской премьер-лиге.

«Кулибали всё ещё травмирован, но может вернуться в строй к концу сезона. У него сложная травма, но меня впечатляет его профессионализм. Кукурелья пропустит ещё две недели, Маунт и Джеймс вряд ли сыграют в этом сезоне, а вот Хаверц готов к матчу с «Арсеналом», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Лэмпард проиграл каждый из своих пяти матчей по возвращению в «Челси». В этих поединках «пенсионеры» смогли забить всего один гол, автором которого стал Конор Галлахер.