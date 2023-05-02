Лэмпард «гордится быть тренером «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что гордится тренировать клуб, несмотря на то, что он проиграл уже пять матчей кряду.

- Мне нравится этот вызов и я горжусь тем, что получил это приглашение. Я люблю клуб и стараюсь делать свою работу наилучшим образом. Я не могу гарантировать результаты, но я работаю над этим ежедневно. Никто не любит проигрывать, это факт, потому иногда кажется, что уверенности нет. Но это не так, - цитирует Лэмпарда BBC Sport.

Следить за событиями игры АПЛ между лондонскими «Арсеналом» и «Челси» можно в формате прямой онлайн-трансляции.