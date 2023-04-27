Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: «Арсенал» стал хорошей командой в неподходящее время»

27 Апреля 2023 • 11:27 Комментировать
Манчестер Сити
4:1
Арсенал
окончен

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о поражении «Арсенала» от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Напомним, что благодаря этой победе «горожане», занимающие сейчас второе место в АПЛ, сократили своё отставание от лидирующего «Арсенала» до двух очков. При этом «Манчестер Сити» имеет две игры в запасе. По мнению Каррагера, «канониры» могли бы выиграть чемпионат Англии, если бы не главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«В эпоху, предшествующую приходу Гвардиолы, количество очков, которое набирает «Арсенал» позволяло бы им выигрывать Премьер-лигу. «Арсенал» стал хорошей командой в неподходящее время», — цитирует Каррагера The Telegraph.

Напомним, Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» четыре раза становились чемпионами Англии, выигрывали Кубок страны, а также четырежды становились обладателями Кубка лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Джейми Каррагер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.04.23 в 21:45
Саутгемптон Саутгемптон
Борнмут Борнмут
2.30 3.35 3.25
Видео
27.04.23 в 21:45
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
4.70 3.60 1.82
Видео
27.04.23 в 22:15
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.55 3.80 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Апреля
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Ибрагимовичу
13:06 · Англия. Премьер-лига
Чалоба: «Тяжело видеть, как мой любимый клуб находится в такой сложной ситуации»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Месси и Бензема – в сборной самых дорогих игроков с истекающими контрактами
12:52 · Англия. Премьер-лига
В гонке за Маунтом участвуют 4 клуба из АПЛ
12:45 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард не боится, что работа в «Челси» испортит ему дальнейшую тренерскую карьеру
12:39 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш должен быть готов к матчу с «Тоттенхэмом»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель набрал 25,6% очков «Челси» в этом сезоне АПЛ, Томас провёл 6 матчей у руля клуба
12:32 · Англия. Премьер-лига
Магуайр не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»
12:27 · Англия. Премьер-лига
Журналист Морган: «Арсенал» сам отдал титул - это позорная капитуляция»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «ВАР проявил неуважение к «Вест Хэму», судьи должны извиниться перед клубом»
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» вышел на контакт с агентами Гравенберха
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» летом 2021 года мог назначить тен Хага, но выбрал Нуну Эшпириту Санту
11:34 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Нагельсманн может преуспеть в «Тоттенхэме», ведь клуб не требует результата здесь и сейчас»
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» сохраняет интерес к Филлипсу
11:27 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Арсенал» стал хорошей командой в неподходящее время»
Все новости
Рекомендуем