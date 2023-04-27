Каррагер: «Арсенал» стал хорошей командой в неподходящее время»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о поражении «Арсенала» от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Напомним, что благодаря этой победе «горожане», занимающие сейчас второе место в АПЛ, сократили своё отставание от лидирующего «Арсенала» до двух очков. При этом «Манчестер Сити» имеет две игры в запасе. По мнению Каррагера, «канониры» могли бы выиграть чемпионат Англии, если бы не главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«В эпоху, предшествующую приходу Гвардиолы, количество очков, которое набирает «Арсенал» позволяло бы им выигрывать Премьер-лигу. «Арсенал» стал хорошей командой в неподходящее время», — цитирует Каррагера The Telegraph.

Напомним, Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» четыре раза становились чемпионами Англии, выигрывали Кубок страны, а также четырежды становились обладателями Кубка лиги.