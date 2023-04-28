Назначение Почеттино в «Челси» повысит шансы на переход Кейна в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вряд ли воссоединится с наставником Маурисио Почеттино в обозримом будущем.

Специалист вот-вот возглавит «Челси», и в «Тоттенхэме» понимают, что от этого задача по удержанию Кейна лишь усложнится. 29-летний форвард хотел вновь выступать под руководством Почеттино, с которым сработался за время пребывания рулевого в «Тоттенхэме». По информации MailSport, назначение аргентинца в «Челси» позволит Кейну проще отнестись к уходу из «Тоттенхэма» грядущим летом, поскольку будущее игрока, как уже сообщалось, во многом зависит от нового тренера команды. При этом «синие» вряд ли будут претендовать на лидера сборной Англии – в борьбе за него лидирует «Манчестер Юнайтед».