Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Тоттенхэме» считают, что «Челси» будет участвовать в борьбе за Кейна

28 Апреля 2023 • 22:21 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1 1.50 X 4.90 2 5.60
30.04 18:30

Лондонский «Тоттенхэм» готовится к тяжёлой работе над удержанием в клубе нападающего Гарри Кейна.

Контракт форварда истекает уже через год и два месяца, и другие клубы рассчитывают подписать его грядущим летом по сниженной цене. Планы самого Кейна пока неизвестны, в то время как «Тоттенхэм» хотел бы сохранить 29-летнего игрока в своих рядах, продлив с ним договор. По информации журналиста Грэма Бэйли, руководство «шпор» ожидает, что список претендентов на звезду сборной Англии скоро пополнит «Челси», который со следующего сезона должен возглавить Маурисио Почеттино.

В настоящий момент основными претендентами на Гарри Кейна, оценённого порталом Tranfsermarkt в 90 млн евро, считаются «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.04.23 в 14:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вест Хэм Вест Хэм
2.80 3.20 2.70
Видео
29.04.23 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.88 3.65 4.30
Видео
29.04.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.57 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
22:21 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» считают, что «Челси» будет участвовать в борьбе за Кейна
22:13 · Англия. Премьер-лига
Мойес – об игре Пакета: «Он набрал отличную форму, но ему есть куда расти»
22:06 · Англия. Премьер-лига
Мэйсон – о матче с «Ливерпулем»: «Тоттенхэм» может навредить любому сопернику, когда владеет мячом»
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Интер» готов продать Бареллу за 60 млн евро, интерес проявляют два топ-клуба 1 слухи
21:42 · Англия. Премьер-лига
Ривалдо рассказал, почему Фирмино не стоит переходить в «Барселону»
21:33 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон рассказал, кого считает величайшим полузащитником в истории АПЛ
21:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я бы верил в своих игроков, даже если бы мы отставали от лидеров на 10 очков»
21:19 · Англия. Премьер-лига
В Англии подтвердили слухи о заинтересованности «Арсенала» в подписании Канте
21:04 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган ответил на вопрос о своём будущем на фоне слухов о переходе в «Барселону»
20:46 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Неймар великолепно обращается с мячом»
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Интер» заинтересовался воспитанником «Манчестер Сити»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Кейн может расторгнуть контракт с «Тоттенхэмом» слухи
20:06 · Англия. Премьер-лига
Санчо хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и выбрал желаемый клуб
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» растратит летний трансферный бюджет на двух звезд АПЛ слухи
19:42 · Англия. Премьер-лига
У Кейна был «честный разговор» с председателем «Тоттенхэма»
Все новости
Рекомендуем