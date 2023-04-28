В «Тоттенхэме» считают, что «Челси» будет участвовать в борьбе за Кейна

Лондонский «Тоттенхэм» готовится к тяжёлой работе над удержанием в клубе нападающего Гарри Кейна.

Контракт форварда истекает уже через год и два месяца, и другие клубы рассчитывают подписать его грядущим летом по сниженной цене. Планы самого Кейна пока неизвестны, в то время как «Тоттенхэм» хотел бы сохранить 29-летнего игрока в своих рядах, продлив с ним договор. По информации журналиста Грэма Бэйли, руководство «шпор» ожидает, что список претендентов на звезду сборной Англии скоро пополнит «Челси», который со следующего сезона должен возглавить Маурисио Почеттино.

В настоящий момент основными претендентами на Гарри Кейна, оценённого порталом Tranfsermarkt в 90 млн евро, считаются «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».