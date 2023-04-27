Локонга может вновь уйти в аренду в следующем сезоне

Полузащитник «Арсенала» Альберт-Мбойо Локонга в следующем сезоне вновь может уйти в аренду. Напомним, в данный момент футболист до конца кампании защищает цвета другого лондонского клуба – «Кристал Пэлас».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, главный тренер «Арсенала» Микель Артета доверяет 23-летнему Локонге и видит в нём потенциал, но наставник пока не готов гарантировать футболисту стабильную игровую практику.

Ожидается, что в следующем сезоне Локонга вновь уйдёт в аренду. В нынешней кампании Альберт-Мбойо провёл 8 матчей за «Кристал Пэлас» в АПЛ, где не отметился ни одним результативным действием. Также хавбек в этом сезоне успел провести в чемпионате 6 матчей за «Арсенал».