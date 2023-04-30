Мойес: «Я разочарован обороной»

В матче тридцать четвертого тура АПЛ «Вест Хэм» в результативном матче проиграл «Кристал Пэлас» - 3:4. Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал итоги матча, он раздосадован тем, что его игроки позволили сопернику захватить инициативу в игре.

- Мы плохо начали игру, возможно, потому что соперник отдыхал на день больше, чем мы, после предыдущего матча. Но мы тоже забивали, хотя я надеялся, что мы будем лучше защищаться. Я действительно разочарован обороной, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

В следующем туре «Вест Хэму» придется сыграть с «Манчестер Сити», это случится 3 мая.