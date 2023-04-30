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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Деклан Райс: «Нельзя получать три мяча в первом же тайме»

30 Апреля 2023 • 04:57 Комментировать
Кристал Пэлас
4:3
Вест Хэм
окончен

В матче тридцать четвертого тура АПЛ «Вест Хэм» забил три мяча «Кристал Пэлас», но, пропустив четыре, все равно проиграл. Деклан Райс, капитан «молотобойцев», считает, что его команда не имела права пропускать в первом же тайме три мяча.

- Честно говоря, мы не были достаточно хороши сегодня. Все четыре гола можно было предупредить и избежать. Нельзя пропускать три мяча в первом же тайме. Нам нужна была победа, или хотя бы очко, а проиграть так - это очень больно, - цитирует слова Деклана Райса BT Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Вест Хэм» сыграет с «Манчестер Сити». 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Деклан Райс
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