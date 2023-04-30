​Райс сыграл свой 200-й матч в АПЛ

В матче тридцать четвертого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» съездил на «Селхерст Парк» в гости к «Кристал Пэлас», разродился там тремя забитыми мячами - но при этом пропустил все четыре.

Для капитана «молотобойцев» Деклана Райса это был юбилейный, двухсотый матч в АПЛ в составе «Вест Хэма» (а за другие клубы в АПЛ он и не играл). Райс - девятый по возрасту игрок в истории лиги, который добрался до столь почетного рубежа, это произошло в возрасте 24 лет 105 дней.

В следующем туре английского чемпионата «Вест Хэму» предстоит сразиться с чемпионом страны - «Манчестер Сити».