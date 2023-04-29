«Вест Хэм» забил 3 мяча в ворота «Кристал Пэлас» и всё равно проиграл

В 33-м туре Премьер-лиги Англии представители нижней части таблицы, «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм», выдали очень результативный матч, забивая почти всё, что летело в створ в эти 90 с небольшим минут. Томаш Соучек забил уже на девятой минуте, но в первые полчаса соперник ответил тремя голами и больше не подпускал к себе «молотобойцев». Финальный свисток прозвучал при счете 4:3 в пользу «Кристал Пэлас». Эта команда вышла на 11-е место в таблице. Соперник - 15-й.