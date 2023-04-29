«Вест Хэм» забил 3 мяча в ворота «Кристал Пэлас» и всё равно проиграл

В 33-м туре Премьер-лиги Англии представители нижней части таблицы, «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм», выдали очень результативный матч, забивая почти всё, что летело в створ в эти 90 с небольшим минут. Томаш Соучек забил уже на девятой минуте, но в первые полчаса соперник ответил тремя голами и больше не подпускал к себе «молотобойцев». Финальный свисток прозвучал при счете 4:3 в пользу «Кристал Пэлас». Эта команда вышла на 11-е место в таблице. Соперник - 15-й.
Протокол игры
|9'Соучек Томаш (0:1)
|(1:1) Айю Джордан15'
|(2:1) Заха Уилфрид20'
|(3:1) Шлупп Джеффри30'
|36'Антонио Майкл (3:2)
|(4:2) Эзе Эберечи66'
|73'Агер Наиф (4:3)
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Эзе Эберечи•Дукуре Шейк90' (Миливоевич Лука (90') •Шлупп Джеффри•Олисе Майкл•Айю Джордан• 15'Заха Уилфрид84' (Эдуар Одсонн (84')
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир• 58'Зума Курт19' (Огбонна Анджело (19') •Агер Наиф•Эмерсон Палмиери46' (Крессуэлл Аарон (46') •Соучек Томаш• 24'Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Пакета Лукас69' (Ингс Дэнни (69') •Форнальс Пабло46' (Бенрахма Саид (46') •Антонио Майкл89' (Корне Максвелл (89')
Запасные: Керер Тило•Лансини Мануэль•Ареола Альфонс•Даунс Флинн
29 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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