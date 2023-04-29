Батлэнд в шаге от перехода в «Рейнджерс»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Джек Батлэнд находится в шаге от того, чтобы стать новым вратарём шотландского «Рейнджерс». Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Напомним, Батлэнд в данный момент выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Кристал Пэлас». Англичанин исполняет роль сменщика основного голкипера Давида де Хеа.

В конце сезона у Батлэнда заканчивается контракт с «Кристал Пэлас». Ни одна из сторон не заинтересована в продлении сотрудничества. Это даёт возможность «Рейнджерс» подписать вратаря на правах свободного агента.

Отметим, что Батлэнд до сих пор не успел дебютировать за «Манчестер Юнайтед».