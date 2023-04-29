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Батлэнд в шаге от перехода в «Рейнджерс»

29 Апреля 2023 • 12:26 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Вест Хэм
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Через 0 ч. 27 мин.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Джек Батлэнд находится в шаге от того, чтобы стать новым вратарём шотландского «Рейнджерс». Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Напомним, Батлэнд в данный момент выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Кристал Пэлас». Англичанин исполняет роль сменщика основного голкипера Давида де Хеа.

В конце сезона у Батлэнда заканчивается контракт с «Кристал Пэлас». Ни одна из сторон не заинтересована в продлении сотрудничества. Это даёт возможность «Рейнджерс» подписать вратаря на правах свободного агента.

Отметим, что Батлэнд  до сих пор не успел дебютировать за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Джек Батлэнд трансферы футбола - лето 2023 Рейнджерс
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ВЕСТ ХЭМ
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