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«Милан» и «Вест Хэм» могут обменяться игроками слухи

27 Апреля 2023 • 20:46 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Вест Хэм
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29.04 14:30

«Милан» рассматривает возможность ухода полузащитника Шарля де Кетеларе.

Бельгиец был приобретён прошлым летом у «Брюгге» за внушительные 32 млн евро, но до сих пор не смог проявить себя в цветах «россонери». Как сообщает Telelombardia, «Милан» может расстаться с 22-летним футболистом в предстоящее трансферное окно, и одним из возможных сценариев называется обмен атакующего хавбека на форварда «Вест Хэма» Джанлуку Скамакку, проводящего не самый успешный сезон после переезда из Серии А в Англию.

Трансферная стоимость Шарля де Кетеларе и Джанлуки Скамакки оценивается экспертами Transfermarkt одинаково – в 27 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вест Хэм Джанлука Скамакка Шарль де Кетеларе трансферы футбола - лето 2023
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ВЕСТ ХЭМ
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