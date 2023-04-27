«Милан» рассматривает возможность ухода полузащитника Шарля де Кетеларе.

Бельгиец был приобретён прошлым летом у «Брюгге» за внушительные 32 млн евро, но до сих пор не смог проявить себя в цветах «россонери». Как сообщает Telelombardia, «Милан» может расстаться с 22-летним футболистом в предстоящее трансферное окно, и одним из возможных сценариев называется обмен атакующего хавбека на форварда «Вест Хэма» Джанлуку Скамакку, проводящего не самый успешный сезон после переезда из Серии А в Англию.

Трансферная стоимость Шарля де Кетеларе и Джанлуки Скамакки оценивается экспертами Transfermarkt одинаково – в 27 млн евро.