Джордан Айю: «Недоволен пропущенными нами голами»

В матче тридцать четвертого тура АПЛ «Кристал Пэлас» устроил голевой «пэйнтбол» с «Вест Хэмом», из которого команда Роя Ходжсона снова вышла победителем. Забивать помногу становится визитной карточкой «орлов», в этот раз получилось забить четыре, и один из них на свой счет записал Джоржан Айю. Он прокомментировал итоги матча.

- Доволен своим голом, доволен тем, что команда забила четыре гола, но недоволен голами, которые мы пропускали. Однако в целом день был хорошим, три очка мы получили и нам надо постараться побеждать и в других матчах, - цитирует слова Айю BBC Sport.

В следующем туре «Кристал Пэлас» сыграет с «Тоттенхэмом».