Крессуэлл близок к новому контракту с «Вест Хэмом»

Один из ветеранов «Вест Хэма» Аарон Крессуэлл, выступающий на позиции флангового защитника, близок к тому, чтобы заключить с «молотобойцами» новое трудовое соглашение. Об этом рапортует Football Insider со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что на решение Крессуэлла остаться в «Вест Хэме» положительно повлияет продолжение работы в клубе Дэвида Мойеса. По информации источника, наставник команды очень доволен игрой ветерана. Текущий контракт защитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Кстати, англичанин является игроком «молотобойцев» уже почти 10 лет – с 2014 года. На его счету порядка 300 официальных матчей за свой клуб.