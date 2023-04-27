Мойес: «ВАР проявил неуважение к «Вест Хэму», судьи должны извиниться перед клубом»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес остался недоволен судейством вчерашнего матча против «Ливерпуля». Шотландец считает, что у его команды отняли чистый пенальти. Напомним, ВАР вчера также отменил гол «Вест Хэма». В конечном итоге матч закончился выездной победой «Ливерпуля» со счётом 2:1.

«Самое сложное, это принять неуважение со стороны ВАР, у нас отняли чистый пенальти. Судьи, сидящие за монитором даже не сказали главному арбитру пойти и посмотреть эпизод. Судьи должны извиниться перед «Вест Хэмом». Клубу нужны очки, чтобы сохранить прописку в Английской премьер-лиге», – сказал Мойес на пресс-конференции.