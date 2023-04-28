Мойес – об игре Пакета: «Он набрал отличную форму, но ему есть куда расти»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, что думает об игре полузащитника Лукаса Пакета.

Прошлым летом бразилец стал самым дорогим приобретением в истории «молотобойцев», перебравшись из «Лиона» почти за 43 млн евро. 25-летний футболист отметился голом в каждом из последних трёх матчей, включая недавнюю встречу с «Ливерпулем».

«Думаю, он начинает привыкать к Премьер-лиге – чтобы освоиться здесь, всегда нужно время. Я очень рад, что в последних матчах он стал забивать, чем очень помог команде. Однако, как мне кажется, он может достичь ещё большего», – приводит Sky Sports слова шотландского тренера.