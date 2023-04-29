Броя: «Чилуэлл очень помогает мне в процессе восстановления»

Нападающий «Челси» Армандо Броя рассказал, как защитник Бен Чилуэлл помогает ему в процессе восстановления после разрыва крестообразных связок колена. Напомним, албанец получил эту травму в декабре во время товарищеского матча. Чилуэлл пропустил большую часть прошлого сезона из-за такого же повреждения.

«Чилуэлл очень помогает мне в процессе восстановления. Бен сам прошёл через это и знает, насколько тяжело весь процесс может давить на психологию и уверенность. Я не знаю, зачем ему это нужно, но он изо всех сил старается мне помочь на каждом этапе. Хочу сказать ему огромное спасибо», – цитирует Брою официальный сайт «Челси».